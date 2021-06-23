FT: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС

Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, по данным источников, канцлер Германии Ангела Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров. Такую инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон.

Саммиты Евросоюза с участием Путина были приостановлены после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Ранее Меркель в ходе пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном заявила, что Европейский союз, как и Соединенные Штаты, должен вести диалог с Россией несмотря на все сложности. С такой позицией она выступила после в встречи президента США Джо Байдена с Путиным, которая состоялась 16 июня в Женеве.