Радио «Судного дня» стало вещать активнее в новом году

ТАСС: с начала 2026 года радио «Судного дня» передало свыше 100 сообщений

С начала 2026 года радиостанция УВБ-76, называемая также радиостанцией «Судного дня», стала вещать активнее, чем в прошлом году. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По подсчетам журналистов, за период с 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, хотя за полных три месяца 2025 года таких сообщений было 99.

Кроме того, радио стало чаще повторяться. К примеру, несколько раз в эфире звучали слова «панкозвук», «голубей», «кобочелн», «залпофирн», «блицосидр», «блуд», «прыщавый», «коварный» и «жиротряс».

Первое в 2026 году сообщение радио «Судного дня» передало уже через 21 минуту после наступления Нового года. Первым словом стало «глотание».

Последнее на текущий момент сообщение в эфире УВБ-76 было передано 12 марта. Тогда радиослушатели могли услышать слово «передержка».

