Путин усомнился в объективности показателей по ковиду в зависимых от туризма странах

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение объективность официальных статистических данных по коронавирусу в южных странах, зависящих от туристов, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», — сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать, как организовано сотрудничество с другими странами в ситуациях, когда турист заразился ковидом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания.

Глава государства отметил, что в прошлом году туристов во многих странах не принимали в больницы.

«Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» —задался вопросом президент.

Ранее в Госдуме предложили способ обезопасить курорты от коронавируса.