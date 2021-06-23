Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия

Совет Федерации одобрил закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, возрастное исключение будет сделано для тех, прошел или еще проходит военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия останется и для коренных малочисленных народов.

Отмечается, что закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие — закон исключает возможность выдачи тем, кто имеет две и более судимостей.

Лицензия не будет выдаваться тем гражданам, что имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, и за преступление террористического характера или экстремистского толка, а также за преступление, совершенное с целью пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Кроме того, решение на владение оружием не будет выдаваться тем, кто имеет судимость за преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетних.

Закон вводит временный запрет на выдачу лицензии управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку.

Предусматривается, что лицензия на приобретение разрешения на его хранение/ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения контролирующим органам.

Закон также вносит изменения в законы о СМИ и защите информации — теперь запрещается распространение сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия.

Ранее в Госдуме предложили ввести разный возрастной ценз на продажу оружия в зависимости от региона.