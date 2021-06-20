В МИД России прокомментировали заявление США о подготовке новых санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию, связанную с подготовкой Соединенными Штатами новых санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

По словам представителя МИД, на незаконные действия со стороны США от России всегда последует закономерный ответ.

Как считает Захарова, США пытаются путем введения санкций против России решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — говорится в публикации Захаровой.

20 июня появилась информация, что США намерены ввести новые санкции против России из-за ситуации. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что Вашингтон уже вводил санкции в отношении Москвы.

«И мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — заявлял Салливан.

18 марта минторг США ввел новые торговые санкции против России.

Ранее Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным 2 марта. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, которые попали под санкционные меры.

16 июня американский лидер Джо Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину «разрушительными последствиями» в случае гибели Навального.