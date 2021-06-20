Посол России Антонов назвал главную задачу в отношениях РФ и США

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что считает одной из важных и главных задач быструю реализацию договоренностей Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности. Об этом дипломат рассказал, когда возвращался из Москвы в США, передает РИА «Новости».

«Одна из главных наших задач — это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности», — отметил Антонов.

В воскресенье, 20 июня, посол России в США вылетел в Нью-Йорк. Причиной отзыва главы дипломатической миссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

Ранее в США заявили, что будут судить об итогах саммита с РФ по ее дальнейшему поведению. Об этом сказал советник 46-го президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.