Путин призвал объединить усилия для повышения дохода россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы граждан и снизить уровень бедности. Об этом глава государства сказал на XX съезде партии «Единая Россия» в Москве.

«В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан», — подчеркнул российский лидер.

На мероприятии президент также напомнил, что поддержка семей с детьми является одним из важнейших приоритетов «Единой России». Он отметил, что партия последовательно выстраивает целую линейку адресных мер помощи таким семьям.

Ранее Путин заявил, что выплату по 10 тыс. руб. на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет.