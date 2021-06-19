Посол США вернется в Россию в ближайшее время

Посол США в России Джо Салливан объявил о скором возращении в Москву. Его слова приводятся в Twitter спикера американского диппредставительства Джейсона Ребхольца.

«После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включающих сферы стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — заявил Салливан.

При этом конкретные даты посол не привел.

Ранее президент России Владимир Путин договорился с главой США Джо Байденом о возвращении послов двух государств на места своей службы — в Москву и Вашингтон.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.