В Кремле назвали условия для встречи Путина и Джонсона

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не готовится, но потенциально она возможна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Возможна (встреча — ред.), если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — сказал представитель Кремля.

Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что проведение саммита между премьером страны Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным возможно в случае, если Москва откажется от «злонамеренной деятельности» в отношении Лондона.

14 июня Джонсон во время саммита НАТО заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Россией, но пока ситуация разочаровывает. По словам британского премьера, когда он встречался с Путиным, то ясно сказал ему, что Великобритания готова вести дела по-другому, но Россия должна изменить «манеру своего поведения».