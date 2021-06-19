СМИ: Байден теряет позиции из-за симпатий республиканцев к Путину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден теряет свои позиции из-за роста симпатий Республиканской партии США к России ее президенту Владимиру Путину, сообщает издание Slate.

По данным СМИ, изменение в отношении республиканцев к Москве и Путину произошли за время президентства в США Дональд Трампа. Так, до его прихода к власти Республиканская чаще, чем Демократическая, обозначала Россию как серьезную угрозу и выступала сдерживание российской мощи.

При этом в настоящее время всего 4% республиканцев считают Россию «величайшей геополитической угрозой для Соединенных Штатов», тогда как среди демократов с этим утверждением согласны 44%. Также только 29% республиканцев – против 51% демократов – называют Россию «врагом Соединенных Штатов».

За время президентства Трампа выросли и симпатии Республиканской партии к российскому президенту Владимиру Путину. Так, 20% республиканцев считают, что глава России «поступит правильно» при решении мировых вопросов – среди демократов такого мнения придерживаются только 12%.

Кроме того, среди сторонников Республиканской партии у Путина рейтинг выше, чем у Байдена, отмечается в материале.

«Такое мягкое отношение [республиканцев] ослабляет руку Байдена. Оно дает Кремлю понять, что, когда Байден угрожает применить силу или ввести санкции, республиканцы его не поддерживают», — резюмирует автор материала.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от встречи Байдена и Путина в Женеве, в то время как для Москвы саммит прошел хорошо.