СМИ: в Польше назрел политический кризис из-за саммита Байдена и Путина

В Польше назрел политический кризис из-за саммита президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет польский журналист Ян Энгельгард для журнала Mysl Polska.

Автор утверждает, что встреча Путина и Байдена стала «огромной травмой» для Польши, в которой и действующая власть, и оппозиция не настроены на возобновление нормального диалога с Россией.

«Получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей нас действительности и реальным интересам Польши», — пишет Энгельгард.

Польские политические элиты убеждены в том, что Россия может напасть на Польшу, утверждает автор.

Ранее в Польше попросили Европейскую комиссию наказать Германию в связи с поддержкой немецкой стороной «Северного потока — 2».

До этого в Польше приняли резолюцию против российского газопровода «Северный поток — 2», в котором проект называют российским «экспансионизмом».