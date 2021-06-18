Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за фейки

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков. Об этом пишет РБК.

Закон уже был принят Госдумой и Советом Федерации.

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