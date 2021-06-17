В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что с минскими соглашениями необходимо работать, потому что других нет, однако выполнить их в текущем виде украинская сторона не может. Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По мнению секретаря СНБО, нужно садиться и перерабатывать минские соглашения, а диалог с Россией «неприятен, но он необходим».

«Мы можем взять и Горловку, и Донецк, но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что может погибнуть десятки тысяч человек? Кто за это будет нести ответственность?» — подчеркнул Данилов, говоря о возможности силового возвращения Киевом неподконтрольных территорий Донбасса.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что у Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе: открытое противостояние с российской стороной либо «удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.