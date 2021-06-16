Байден заверил, что его «повестка дня» не направлена против России
Президент США Джо Байден заверил, что повестка дня Вашингтона не направлена против России. Такое заявление американский лидер сделал на брифинге по итогам его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Глава Белого дома заявил, что сказал Путину, что его повестка дня «не против России или против кого-либо еще».
«Повестка дня для американских граждан — борьба с пандемией коронавируса, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями, защита наших граждан», — сказал Байден.
Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.
Ранее Байден заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть предсказуемыми и стабильными.