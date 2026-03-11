Размер шрифта
В Швеции провели самый глубокий марафон в истории

В Швеции марафонцы провели забег на глубине 1118 метров, установив рекорд
Guinness World Records

В Швеции группа спортсменов установила мировой рекорд, проведя самый глубокий марафон в истории, пишет UPI.

В марафоне приняли участие 55 бегунов из 18 стран. Трасса располагалась на глубине 1118 метров в городе Гарпенберг. Участникам пришлось бежать в сложных условиях — в жаркой, влажной и пыльной подземной среде. Из-за полной темноты спортсмены использовали налобные фонари.

Маршрут марафона состоял из 11 кругов. Помимо установления рекорда, мероприятие имело благотворительную цель — организаторам удалось собрать около $1 млн.

«Жарко, влажно и немного пыльно, но в целом все нормально», — рассказал один из участников забега.

Организаторами события выступили компании BecomingX, ICMM и Boliden. Предыдущий рекорд самого глубокого марафона принадлежал забегу в шахте Crystal Mine в Германии, где дистанция проходила на глубине около 500 метров.

Ранее 92-летний мужчина завершил свой 30-й подряд Римский марафон.

 
