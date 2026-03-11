Портреты Черчилля и Остин исчезнут с британских банкнот

Банк Англии спустя более 50 лет обновит дизайн банкнот, убрав с них портреты исторических личностей, в том числе экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницы Джейн Остин. Об этом говорится в пресс-релизе британского ЦБ.

Банк заявил, что на протяжении 50 лет демонстрировал на банкнотах множество вдохновляющих исторических личностей, которые внесли вклад в развитие мышления, новаторства, лидерства и национальных ценностей. Однако теперь их портреты заменят образами дикой природы.

«На следующей серии банкнот будут представлены изображения дикой природы Британии», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что такое решение было принято по результатам опроса общественного мнения Банка Англии в августе 2025 года. 60% британцев заявили, что хотели бы видеть на новых купюрах тему природы. Второе место заняла архитектура и достопримечательности, исторические личности оказались на третьей позиции.

В банке добавили, что кроме диких животных в новом дизайне банкнот могут присутствовать изображения растений и пейзажей. Однако помещать на банкноты домашних животных банк не будет. Ожидается, что новая серия будет выпущена через несколько лет.

В прошлом году Банк России сообщил о начале работы над новым дизайном банкноты номиналом 500 рублей. В этом году ЦБ планирует обновить купюры номиналом 10 и 50 рублей.

Ранее Банк России показал новый дизайн тысячерублевой купюры.