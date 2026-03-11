Размер шрифта
IT-специалист из России пропал в Таиланде при странных обстоятельствах

Shot: в Таиланде две недели ищут пропавшего туриста из РФ
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

40-летний IT-специалист пропал в Таиланде после конфликта с возлюбленной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, мужчина по имени Денис приехал на курорт из Уфы и проживал вместе со своей возлюбленной Анной на Пхукете. Пара встречалась девять лет.

Две недели назад он пропал. Произошедшему предшествовал инцидент с Анной. Мужчина поссорился с ней и привел в полицейский участок. Там по неизвестной причине он решил попасть в тюрьму, для этого порвал паспорт возлюбленной. Женщина не стала подавать заявление.

Пара снимала квартиру в местном комплексе, но туда после ссоры Денис не вернулся. В тюрьму он не попал, а после конфликта уехал на скутере в неизвестном направлении. Его местонахождение неизвестно.

Сейчас поиски пропавшего ведутся по всей стране. В Таиланде он находится законно, но его виза истекает через три дня.

Ранее поездка мечты в Таиланд обернулась комой для россиянки.

 
