ВСУ атаковали одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газокомпрессорную станцию (КС) «Русская» на юге России. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

В «Газпроме» отметили, что за последние две недели украинские военные 12 раз атаковали объекты компании. Накануне ВСУ ударили с воздуха по КС «Береговая» и КС «Казачья». В «Газпроме» подчеркнули, что эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре России и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В компании добавили, что все атаки были отражены.

На сайте «Газпрома» КС «Русская», расположенная в Анапском районе Краснодарского края, называется одной из самых мощных в мире газокомпрессорных станций. По данным компании, мощность станции позволяет создать давление газа, достаточное для того, чтобы без дополнительных технических средств транспортировать «голубое топливо» на расстояние более 900 километров. Станция оснащена семью газоперекачивающими агрегатами по 32 МВт.

До этого в результате артиллерийского обстрела ВСУ был поврежден надземный газопровод в селе Великая Знаменка Запорожской области поврежден газопровод. В результате без газоснабжения остались десятки абонентов. Пострадавших при атаке нет.

