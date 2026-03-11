В России перенесли вступление в силу закона «о российской полке»

Минпромторг: вступление в силу закона «о российской полке» перенесли на 2027 год

Вступление в силу закона «о российской полке» перенесли на 1 марта 2027 года. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.

«Цель данного переноса — предоставление возможности ретейлерам и маркетплейсам планомерно (без чрезмерной нагрузки на бизнес-процессы) реализовать положения закона», — говорится в сообщении ведомства.

В феврале Минопромторг разработал закон о «российской полке», который введет требования к происхождению и контролю над непродовольственными товарами, продвигаемыми в том числе на маркетплейсах. Инициатива направлена на повышение конкурентоспособности отечественной продукции и ее продвижение на внутреннем рынке.

В ведомстве отметили, что законопроект должен обеспечить товарный суверенитет и усилить позиции российских товаров, в том числе на онлайн-площадках. Документ проходил процедуру оценки регулирующего воздействия, после чего его планировалось внести в правительство в установленном порядке. Ожидалось, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее в Госдуме придумали способ защиты от контрафакта на маркетплейсах.