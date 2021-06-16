Путин назвал ответственным решение Байдена продлить СНВ-3

Президент США Джо Байден принял ответственное и своевременное решение, когда продлил на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на 5 лет, до 2024 года», — сказал Путин на пресс-конференции.

По словам российского лидера, Москва и Вашингтон начнут консультации на межведомственном уровне о дальнейшей судьбе договора.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.