В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита Россия — США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от саммита РФ — США, который состоится 16 июня в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что риторика Соединенных Штатов перед встречей лидеров двух стран добавила позитива, что будет приниматься во внимание российской стороной во время переговоров.

По словам представителя Кремля, на встрече президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затронут вопрос российской дипломатической собственности, находящейся в Соединенных Штатах, вопрос возвращения глав диппредставительств, противоречия во взаимоотношениях РФ и США и другие темы.

Журналисты также спросили Пескова, будут ли главы государств обсуждать контроля над вооружениями.

«Тема контроля над вооружениями выходит за рамки отношений РФ и США, СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — ред.) был продлен, но нужно срочно начинать переговоры, они будут сложными», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что Путин всегда четок в изложении «красных линий» для России. По словам Пескова, если во время встречи Байден затронет тему вступления Украины в НАТО, российский лидер при необходимости обозначит позицию РФ.

«Путин и Байден переговорят с глазу на глаз, если посчитают нужным, но начнут переговоры в компании главы МИД РФ и госсекретаря США», — отметил Песков.

При этом он добавил, что время переговоров Путина и Байдена никто не ограничивает, это будет их выбор.

Ранее конгресс призвал Байдена наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах.