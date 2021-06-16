Посла Украины в США примут в Вашингтоне в день саммита Путина и Байдена

Посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову примут в Вашингтоне в день проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственный департамент США.

Известно, что встреча с Маркаровой пройдет в закрытом для режиме, темы, которые будут подниматься на обсуждении, не раскрываются.

Ранее посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова объявила об открытии в техасском Хьюстоне генерального консульства.

Лидеры России и Соединенных Штатов встречаются в Женеве 16 июня. Стало известно, что начало мероприятия назначено на на 13.35 по местному времени (14.35 мск).

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.