Экс-советник главы Пентагона высказался о «нападении» России на Прибалтику

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале «Daniel Davis / Deep Dive» заявил, что у России нет причин для вторжения в страны Прибалтики.

По его словам, подобные утверждения о возможной атаке выглядят как абсурд.

Эксперт подчеркнул, что считает заявления о якобы готовящемся нападении России на Латвию, Литву и Эстонию безосновательными. Он отметил, что подобные утверждения можно назвать безумием.

При этом Макгрегор призвал власти прибалтийских стран задуматься о выстраивании конструктивного диалога с Москвой. По его мнению, в случае необходимости Россия смогла бы добиться своего, а Запад не сумел бы этому помешать. Однако, добавил он, России это не требуется.

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс нанесет «сокрушительный» удар по России в случае попытки блокировки Сувалкского коридора — стратегического участка на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Его заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Дании призвала «развязать руки» Украине для ударов по России.