Песков обвинил Запад в организации «кровавого госпереворота» на Украине

MGIMO360 TV/YouTube

«Кровавый госпереворот» на Украине в 2014 году был организован руками Запада, и об этом нельзя забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Песков выразил мнение, что начиная с 2014 года можно отсчитывать новую эпоху в истории.

«После 2014 года поменялось все. События в Европе, в Восточной Европе, на Украине», — отметил представитель Кремля.

Он указал на то, что прямое участие в организации «государственного силового кровавого переворота» на Украине принимали США, Великобритания, Франция и Германия.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обвинил «сатанинскую клику» скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна в госперевороте на Украине. В материалах по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, обнаружили письмо, в котором он говорил о восстании на Украине. Как сообщается, письмо было написано в марте 2014 года французскому банкиру Ариан де Ротшильд. В нем Эпштейн писал, что «восстание на Украине даст много возможностей».

Ранее в Совфеде назвали виновного в утрате территориальной целостности Украины.
 
