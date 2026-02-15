«Спасибо всем, кто верил»: Гуменник выступил с обращением после прокатов на ОИ

Фигурист Гуменник после выступления на Олимпиаде поблагодарил за поддержку

Российский фигурист Петр Гуменник в своих социальных сетях опубликовал послание своим болельщикам после выступления на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан! Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!» — написал он.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее Татьяна Тарасова назвала идиотским высказывание украинского фигуриста в адрес Гуменника.