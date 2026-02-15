РИА: ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Сумском направлении и взяли двух пленных

Российские военнослужащие отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, в операции приняли участие штурмовые группы 21-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

«Комплексным огневым поражением атаки отражены», — подчеркнул он.

Источник добавил, что военным Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий удалось взять в плен двух украинских солдат.

14 февраля в силовых структурах рассказали об отражении контратаки ВСУ в Краснопольском районе Сумской области. Атаку организовали бойцы 153-го полка украинских войск «Арей». Они действовали двумя штурмовыми группами и наступали с разных участков, но разведка ВС РФ заблаговременно заметила формирования ВСУ. Благодаря этому украинские штурмовые группы были вовремя уничтожены.

8 февраля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Сидоровка в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Ранее солдаты ВСУ не смогли на камеру установить флаг в Поповке в Сумской области.