Умер легендарный кот-дипломат британского МИД

Бывший «главный мышелов» британского МИД кот Палмерстон мирно скончался 12 февраля. О его смерти сообщили в официальном аккаунте пушистого дипломата в соцсети X.

«Палмерстон, выдающийся дипломат, мирно скончался 12 февраля», — сообщили в аккаунте кота.

Как пишет The Guardian, Палмерстон умер на Бермудах.

Кот был взят из приюта Battersea Dogs & Cats Home и в 2016 году стал главным мышеловом Форин-офиса. После четырех лет службы в Уайтхолле он ушел в отставку в 2020 году. В феврале 2025 года в его аккаунте появилось сообщение о том, что Палмерстон вышел из «пенсии» и начал работу в качестве консультанта по «кошачьим отношениям» при новом губернаторе Бермуд.

Во время ухода на покой в 2020 году от имени кота было направлено письмо постоянному заместителю министра иностранных дел Великобритании с объяснением, что он хочет проводить больше времени вне публичного внимания после периода работы из дома во время пандемии коронавируса. В обращении подчеркивалось, что жизнь вне «передовой» стала более спокойной и размеренной.

У Палмерстона было 105 тыс. подписчиков в соцсети X и что даже «четвероногие с шерстью» могут играть важную роль в глобальных усилиях Великобритании. От его имени отмечалось, что он поддерживал работу ведомства, укреплял связи и подчеркивал разнообразие сотрудников.

Коты давно стали частью британской политической традиции. Премьер-министр Уинстон Черчилль держал кота по кличке Нельсон, а Хамфри был главным мышеловом при правительствах Маргарет Тэтчер, Джон Мейджор и непродолжительное время при Тони Блэр.

Действующий главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит, кот Ларри, в эти выходные отмечает 15 лет на службе. Он также был взят из приюта Battersea и успел поработать при шести премьер-министрах, став символом преемственности в британской политике.

