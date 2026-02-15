Размер шрифта
Герасимов рассказал о ситуации в Красноармейске спустя два месяца после освобождения

Герасимов: из Красноармейска в безопасные районы эвакуировали более 200 человек
Станислав Красильников/РИА Новости

Из Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) в безопасные районы эвакуировали более 200 мирных жителей. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

По его словам, в городе сейчас проводится проверка жилых кварталов. Оказывается помощь местному населению, уточнил Герасимов.

1 декабря Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Генерал отметил, что взятие города стало важным этапом в освобождении всего Донбасса. По его словам, российские войска во время взятия Красноармейска проявили инициативу, действовали грамотно, мужественно и отважно. Бойцы выбирали способы наступления, которые были неизвестны противнику и оказались для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неожиданными, подчеркнул Герасимов.

До этого боец группировки войск «Центр» с позывным «Электрод» раскрыл подробности о штурме Красноармейска. По его словам, украинских военных в городе было очень много. Поэтому российские войска решили окружать их медленно, открывали огонь, враг отступал. «Электрод» добавил, что операция с окружением центра города привела к уничтожению всех украинских военнослужащих, которые держались за здание в районе площади Шибанкова.

Ранее Сырский заявил, что Украина хочет вернуть Красноармейск.
 
