Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«Вычеркнуть из жизни»: дети отказались от экс-вратаря сборной России

Экс-вратарь Нигматуллин заявил, что не общается с детьми от первого брака
ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью «Алена, Блин» признался, что его дети отказались от общения с ним после того, как он разошелся с их матерью — своей бывшей супругой Еленой.

«Старший сын попросил больше никогда в жизни не упоминать его в своих суждениях, в своих интервью и своих постах. И вообще вычеркнуть его из моей жизни. Вычеркнуть, конечно, я не могу. Но говорить, если ему так комфортно… Мне нечего сказать. <...> С младшим не было контактов уже три года», — поделился он.

С бывшей супругой Еленой в официальном браке прожил Нигматуллин с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество. В конце ноября 2025 года 51-летний Нигматуллин вновь женился — его избранницей стала 23-летняя модель и телеведущая Эвелина Сынча.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее у бывшей жены Нигматуллина арестовали имущество на 63 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!