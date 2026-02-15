«Вычеркнуть из жизни»: дети отказались от экс-вратаря сборной России

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью «Алена, Блин» признался, что его дети отказались от общения с ним после того, как он разошелся с их матерью — своей бывшей супругой Еленой.

«Старший сын попросил больше никогда в жизни не упоминать его в своих суждениях, в своих интервью и своих постах. И вообще вычеркнуть его из моей жизни. Вычеркнуть, конечно, я не могу. Но говорить, если ему так комфортно… Мне нечего сказать. <...> С младшим не было контактов уже три года», — поделился он.

С бывшей супругой Еленой в официальном браке прожил Нигматуллин с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество. В конце ноября 2025 года 51-летний Нигматуллин вновь женился — его избранницей стала 23-летняя модель и телеведущая Эвелина Сынча.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее у бывшей жены Нигматуллина арестовали имущество на 63 млн рублей.