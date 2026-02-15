В МИД рассказали об отношении РФ к идее внешнего управления Украиной

Российские власти готовы обсуждать идею введения внешнего управления Украиной после урегулирования конфликта. Об этом во время интервью для ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он обратил внимание, что предложение ввести внешнее управление Украиной под эгидой ООН не является чем-то новым. В миротворческой деятельности всемирной организации в прошлом имелись подобные прецеденты.

«В целом РФ готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», — сказал дипломат.

Галузин не исключил, что реализация данной инициативы позволит провести на Украине демократические выборы. Кроме того, к власти в стране могло бы прийти «дееспособное правительство», с которым Москва сумела бы подписать полноценное мирное соглашение.

По словам заместителя министра, в настоящее время идея введения внешнего управления Украиной почти не обсуждается.

17 и 18 февраля в Женеве должен состояться третий раунд переговоров в формате РФ — США — Украина. Швейцарский город выбрали в качестве площадки для диалога из соображений целесообразности и удобства для всех участников, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Госдепе США оценили возможность выхода страны из процесса по урегулированию на Украине.