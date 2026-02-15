В Харьковской области уничтожили скопление личного состава ССО Украины

Вооруженные силы РФ поразили место скопления личного состава Сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Украинских солдат заметили в районе населенного пункта Казачья Лопань, рассказал источник агентства. Он подчеркнул, что удар по цели был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

«Противник потерял до взвода личного состава <...> , а также две единицы военной техники», — добавили в силовых структурах.

10 февраля Telegram-канал SHOT написал, что состоящий из заключенных украинский батальон «Шквал» больше не в состоянии вести бои за Купянск в Харьковской области. По информации журналистов, подразделение утратило боеспособность из-за больших потерь. Причинами стали обморожение, туберкулез и дезертирство.

Как отметили авторы публикации, наибольшие потери в батальоне несет 43-я механизированная бригада. Она состоит из мужчин, мобилизованных в августе 2025 года. При этом многие, кому не удалось выжить после переброски в Купянск, переболели туберкулезом.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.