«Они настоящие»: Барак Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах

Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян
Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Экс-президент США Барак Обама в подкасте No Lie американского блогера Брайана Тайлера Коэна признался, что верит в существование инопланетян.

«Они настоящие, но я их не видел», — сказал бывший американский лидер.

Обама с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом США. Однако в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Тем не менее, Обама допустил существование масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту США.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в одном из интервью признался, что «твердо верит» в потусторонние силы. Только пока другие люди видят в этом инопланетян, он заявил, что верит в ангелов и демонов. Вэнс также отметил, что верит в некие духовные силы, действующие в физическом мире, которых многие «не видят, не понимают и не ценят». Вэнс добавил, что не знает, желают ли эти силы человечеству добра или зла, однако отметил, что старается молиться, быть хорошим человеком и делать свою работу как можно лучше.

Ранее Путина попросили подмигнуть, если инопланетяне существуют.
 
