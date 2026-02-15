ВС РФ взяли под контроль более 30% от общего количества зданий в Димитрове

Российские военнослужащие взяли под контроль южную часть города Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе инспекции группировки войск «Центр» сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Он рассказал, что бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии постепенно уничтожают формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оказались заблокированы в Димитрове.

«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», — подчеркнул генерал.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, президент страны Владимир Путин поставил перед российскими военными задачу по разгрому подразделений ВСУ в Димитрове. Аналогичный приказ поступил в отношении украинских солдат восточнее Красноармейска.

29 января журналисты ТАСС сообщили, что группа бойцов Национальной гвардии Украины сдалась в плен российским военнослужащим при зачистке в дачном кооперативе недалеко от Димитрова. После добровольной сдачи оружия жизням пленных украинских солдат ничего не угрожало.

Ранее беженец обвинил военных ВСУ в минировании подвала жилого дома в Димитрове.