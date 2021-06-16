Байден покинет Женеву в день саммита с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден покинет Женеву сразу после саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Белый Дом.

Вашингтонский пул журналистов пригласили на освещение возвращения Байдена в столицу США в 23.00 по местному времени.

Непосредственно встреча Путина и Байдена назначена на 13.35 по местному времени (14.35 мск). За десять минут до этого лидеры стран сфотографируются вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск). После небольшого перерыва, второй раунд переговоров начнется в 17.40 (18.40 мск).

После проведения переговоров с Владимиром Путиным, Байден намерен провести пресс-конференцию, однако время ее проведения не уточняется.

Ранее стало известно, что расширенная встреча саммита Путина и Байдена пройдет в закрытом режиме.