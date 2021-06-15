Лавров рассказал о шикарном настроении перед саммитом Путина и Байдена

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что у него шикарное настроение перед саммитом российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости».

«Шикарное!» — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее была обнародована программа встречи Байдена и Путина. Саммит, предположительно, продлится пять часов.

Как сообщили в Кремле, прибытие Путина на виллу «Ла Гранж» и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени. Далее запланировано начало беседы двух мировых лидеров — она пройдет в библиотеке виллы.