Илье Варламову предложили стать заммэра Анапы

Блогеру Илье Варламову, который известен своими материалами об урбанистике в российских городах, предложили стать заместителем мэра Анапы по развитию городской среды, сообщает администрация города-курорта.

«Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды», — указано в сообщении администрации.

Руководство города-курорта пояснило, что для обращений с предложениями по улучшению городской среды можно обращаться напрямую в мэрию.

«О всех проблемах мэрия узнает в первую очередь от жителей и гостей курорта через специально созданный муниципальный центр управления. При этом, учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны», — заявили в администрации.

Предложение войти в состав руководства города поступило после совместной прогулки по Анапе Швеца и Варламова.

Ранее Варламов назвал самый опасный город в России.