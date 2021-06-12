Минск назвал сферы, которых коснутся контрсанкции Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал сферы, которых коснутся ответные меры Минска в случае расширения санкций со стороны Запада. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», — заявил он.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала правительство Германии ввести новый пакет санкций против Белоруссии.