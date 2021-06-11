Захарова предложила НАТО «вынуть бананы из ушей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о якобы отсутствующем положительном ответе РФ на предложения о сотрудничестве.

Накануне генсек НАТО заявил, что альянс готов продолжать осмысленный диалог с Россией, но важно использовать возможности и платформы, оговоренные ранее. Он напомнил, что альянс выступил с инициативой созвать новое заседание Совета Россия — НАТО, но «к сожалению, пока Россия не ответила утвердительно».

Комментируя его слова, Захарова напомнила, что Россия неоднократно отмечала свою готовность к диалогу с НАТО, но не была услышана. Более того, на конкретные предложения о встрече Москва получает отказы.

«Давайте мы еще раз расскажем, как отвечаем натовским партнерам, какова наша позиция и что мы имеем в ответ. На уровне руководства МИД РФ неоднократно комментировали ситуацию вокруг диалога России и НАТО. Это все актуально. Квинтэссенция нашей позиции такова: мы открыты к диалогу с альянсом», — заявила Захарова.

Она напомнила, что Столтенберг и руководство альянса ответило отказом на приглашение России и не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 22-24 июня.

«Каждый день мы слышим заявления Столтенберга, что он «очень хочет взаимодействовать с нашей страной», «мяч на стороне России», «Россия отказывается от диалога». Но на наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от посещения указанного мероприятия. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и его Генсека? », - пишет представитель МИД РФ.

Свой комментарий Мария Захарова закончила просьбой к НАТО выньте «бананы из ушей», написанной с помощью эмодзи.