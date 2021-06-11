Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за саммита Путина и Байдена

Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского правительства.

ВВС Швейцарии будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством, отметило правительство.

Ограничения вводятся с 8.00 15 июня до 17.00 часов утра 17 июня по местному времени (с 9.00 до 18.00 мск). Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН.

При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него «не будут затронуты ограничениями».

Федеральный совет во время заседания разрешил направить до 1 000 военнослужащих для оказания поддержки кантональным властям Женевы в связи с саммитом. Военные, в том числе, будут ответственны за охрану иностранных представительств.

Встреча Путина и Байдена состоится в швейцарской Женеве 16 июня на вилле «Ла Гранж».

Ранее Женева запретила полеты беспилотников на время саммита Путина и Байдена. Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты будут изъяты полицией. Более того 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. Кроме того, 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О'Вив.

Построенная в 18 веке, вилла «Ла-Гранж» находится в середине парка площадью более 21 га, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения.