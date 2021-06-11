Посольство изучает информацию о подозрении жителя Японии в шпионаже в пользу РФ

Посольство России в Японии осведомлено о том, что местный житель подозревается в незаконном использовании документации, имеющей отношение к военным технологиям, для ее передачи сотруднику торгпредства РФ в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«Мы изучаем информацию по данному вопросу и по результатам отреагируем», — сообщили в посольстве.

В четверг японское агентство Киодо сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, связанной с военными технологиями.

Речь идет о 70-летнем мужчине по имени Кадзуо Миясака, который на протяжении длительного времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы. По его словам, он «около 30 лет имел контакты с примерно 15 людьми, включая сотрудников российского посольства».