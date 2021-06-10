Песков счел преждевременными разговоры о возвращении посла России в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел преждевременным обсуждение возможного возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Дождемся саммита», — заявил представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассчитывает на возвращение послов в Москву и в Вашингтон по итогам встречи Путина и Байдена. После этого представитель американского госдепа Нед Прайс заявил, что посол США Джон Салливан будет возвращен в российскую столицу в ближайшие недели.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте текущего года для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

Впоследствии глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.