Политика

В МИД РФ прокомментировали возможность совмещения Арменией членства в ЕС и ЕАЭС

Лавров: совмещение Арменией членства в ЕС и ЕАЭС невозможно
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что совмещение Арменией членства в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно. Трансляция велась на Rutube.

«Очевидно для любого, кто как-то знаком с принципами функционирования Евразийского экономического союза и Европейского союза, что невозможно переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза. Это не раз и наш вице-премьер Алексей Оверчук разъяснял в контактах со своим армянским коллегой. Это просто технически невозможно», — поделился Лавров.

Министр напомнил, что неоднократно обсуждал с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном членство страны в ЕС и ЕАЭС. По его словам, членство в обеих организациях сразу невозможно, так как Брюссель «хочет преобразовать нормативно-правовую базу Армении в соответствии со своими стандартами». Кроме того, у двух организаций разные стандарты и нормы в торговле и инвестициях, которые подразумевают «присоединение к внешней политике Европейского союза, .. и присоединение к антироссийским санкциям, к антироссийским заявлениям».

20 января служба внешней разведки (СВР) Армении сообщила, что в 2026 году членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) скорее всего не будет разморожено.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян объяснил, что заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам.

Ранее Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ.

