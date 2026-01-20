Размер шрифта
В США обвинили Трампа в стремлении превратить страну в «завоевателя»

NYT: Трамп тащит США на путь завоеваний после столетия спокойствия
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Дональд Трамп тащит США на путь завоеваний после столетия спокойствия. Об этом пишет газета New York Times.

За прошедшее столетие Соединенные Штаты никогда не захватывали чужие земли и не порабощали их население против их воли. Со времен Первой мировой войны США была страной, которая выступала против завоеваний, противостояла гитлеровской Германии, японскому милитаризму, Ираку Саддама Хусейна. Теперь же Трамп стремится превратить США в страну-завоевателя, говорится в статье.

Принуждение Дании к уступке Гренландии, несмотря на категорические возражения с ее стороны, еще недавно считалось бы абсурдным, даже безумием, продолжил автор. То, насколько сильно Трамп изменил представление о норме, свидетельствует о том, что намерения республиканца захватить чужие земли обсуждаются его администрацией вполне всерьез, а не отвергаются сходу «как наглое нарушение договорных обязательств США и международного права», отметила газета.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Позднее Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против ряда европейских стран, чтобы они уступили Гренландию США.

Ранее Евросоюз пригрозил США силовым ответом из-за Гренландии.

