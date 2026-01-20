Дзюба оценил перспективы сборной России после возвращение на турниры

Дзюба заявил, что сборной России будет трудно после допуска от ФИФА

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что сборной России будет трудно после возвращения на международную арену, передает РИА Новости.

«Легко говорить, когда мы не участвуем: «Если бы мы играли, то всех бы разорвали». Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», — сказал Дзюба.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее российский футболист заявил, что его считали в «Барселоне» «колхзником».