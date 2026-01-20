Размер шрифта
В России рассказали об обиде Трампа на Макрона

Политолог Федоров: Трамп унизил Макрона, опубликовав его сообщение
Yoan Valat/Reuters

Между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном очевидно растет напряжение из-за резкой позиции Франции по американской инициативе о создании «Совета мира». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Мне кажется, что Трамп обиделся на Макрона из-за его воинственной позиции о создании «Совета мира» и обещаний Парижа противостоять Вашингтону в вопросе принадлежности Гренландии. В отместку американский лидер решил опубликовать личное сообщение от Макрона, чтобы таким образом унизить», — сказал политолог.

Положение для Франции действительно унизительное, учитывая прежние высказывания Трампа о том, что Макрон скоро уйдет со своего поста, а потому его можно не слушать, напомнил Федоров. Он отметил, что администрация Трампа всеми силами показывает, что ни в грош не ставит мнение Парижа.

«Для президента Французской Республики, который претендует на лидирующую роль в Евросоюзе, подобные действия со стороны Трампа — серьезный удар. К сожалению, во Франции многие еще не отказались от роли большой империи, которая руководит мировыми интересами. Однако контраст между Францией исторической и Францией нынешней просто непреодолим», — заключил Федоров.

После отказа французского президента вступить в «Совет мира» по Газе президент США пригрозил введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское, которые вынудят Эммануэля Макрона согласиться на вступление.

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Помимо французского лидера в числе приглашенных числятся более 50 мировых лидеров, в том числе и российский президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что Россия планирует обсудить с США детали предложения о создании «Совета мира».

