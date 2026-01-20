Размер шрифта
Общество

РСТ предупредил о риске обвала турптока из России в Абхазию

РСТ: турпоток россиян в Абхазию может резко упасть из-за детских загранников
Павел Лисицын/РИА Новости

Решение об обязательном наличии у детей до 14 лет загранпаспорта для выезда за рубеж может серьезно обрушить турпоток в Абхазию, а также повлиять на число путешественников, бронирующих туры в Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Россияне раньше массово летали в эти страны с детьми по свидетельству о рождении, поэтому новые правила усложнят им жизнь, заявили 360.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Наибольший урон новые меры могут нанести турпотоку в Абхазию, которая традиционно считается одним из самых востребованных направлений у российских семей с детьми.

«В 2025 году доля туров в Абхазию от общего объема бронирований составила у нас в компании 24%, а Белоруссии — всего 4,5%. Среди тех, кто едет в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляет 35%», — сообщила коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

По ее прогнозу, число туристов в республику может сократиться на треть – россияне в основном едут туда на недолгий отдых, ради которого вряд ли станут заниматься оформлением детского загранпаспорта.

На данный момент, по словам эксперта, уровень бронирования туров в Абхазию в целом соответствует прошлому году – так, в 2025 году там отдохнули 1,6 млн россиян. Ожидается, что эффект от новых мер станет заметнее ближе к пляжному сезону – от поездки туда откажутся те, кто никогда не рассматривал Абхазию как зарубежное направление, требующее наличие загранника, считает Булах.

Что касается Белоруссии, то туда преимущественно россияне едут ради санаторно-курортного лечения, поэтому среди семей с детьми это направление пользуется уже меньшим спросом. Это же касается и других стран ближнего зарубежья, которые больше популярны среди активных туристов без детей.

Напомним, 20 января вступили в силу новые правила выезда детей за границу. Теперь в ряд республик ближнего зарубежья россиян младше 14 лет не пустят по свидетельству о рождении. В каких случаях не обойтись без загранпаспорта для ребенка, можно ли вернуть деньги в случае срыва поездки из-за неполного пакета документов и о чем важно помнить, путешествуя с детьми, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли смысл новых правил выезда детей за границу.

