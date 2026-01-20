Размер шрифта
Россиянин из мести решил расправиться с сотрудником ФСБ

В Татарстане задержали мужчину за подготовку покушения на сотрудника ФСБ
В Татарстане задержали 45-летнего мужчину по подозрению в подготовке покушения на сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 45-летний мужчина планировал совершить покушение на сотрудника ФСБ из мести. Отмечается, что он вступил в сговор для организации преступления. Других подробностей не приводится. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

До этого в Ставропольском крае при задержании ликвидировали россиянина, готовившего террористический акт против российских военнослужащих. По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идет о 43-летнем жителе Кисловодска, который занимался подготовкой теракта, предотвращенного в декабре 2025 года. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован. В результате операции пострадавших среди правоохранителей и мирных жителей нет.

Ранее россиянин получил 23 года лишения свободы за нападение с ножом на силовика.

