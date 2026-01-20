Министр финансов Швеции назвала шантажом угрозы Трампа ЕС

Президент США Дональд Трамп шантажирует Европу, пытаясь «получить» Гренландию с помощью угроз. Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, пишет Bloomberg.

«Это печально и совершенно абсурдно, что у нас есть американский президент, который шантажирует нас, пытаясь получить свою долю или купить ее с помощью угроз», — отметила она.

По словам Свантессон, сейчас ЕС рассматривает возможность использования «инструмента противодействия принуждению». Министр подчеркнула, что этот инструмент есть у ЕС «не просто так», и его «следует использовать только по необходимости». Министр понадеялась, что делать этого не придется.

Bloomberg отмечает, что речь идет о «торговом» инструменте ЕС, который «никогда не применялся» и был разработан «как средство сдерживания» для реагирования на «преднамеренные принудительные действия» третьих стран, которые используют торговые меры «как средства давления на политические решения ЕС или его членов».

«Эти меры могут включать в себя тарифы, новые налоги на технологические компании или целенаправленные ограничения инвестиций в ЕС. Они также могут предусматривать ограничение доступа к определенным сегментам рынка ЕС или запрет компаниям участвовать в тендерах на государственные контракты в Европе», — пишет Bloomberg.

После заявлений Трампа о намерении США захватить Гренландию несколько стран ЕС начали совместную разведывательную миссии НАТО. В ответ на эти действия глава Белого дома пригрозил с 1 февраля 2026 года ввести против участников миссии 10%-е пошлины. Также планируется, что с 1 июня пошлины поднимут до 25%, если соглашение о покупке Гренландии США не будет принято. Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 200% на французское вино и шампанское после отказа президента страны Эммануэля Макрона вступить в «Совет мира» по Газе.

Министр экономики Дании Стефани Лосе также заявила, что Евросоюз должен рассмотреть все варианты ответа на угрозы Трампа. СМИ написали, что Евросоюз планирует ввести против США пошлины на €93 млрд или же ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. Издание Politico сообщило и о других вариантах ответа ЕС, в числе которых есть и так называемая «торговая базука». Bloomberg написал, что европейские инвесторы также рассматривают возможность использовать американские акции и облигации на сумму более $10 трлн.

Ранее руководство ЕС заявило о планах вложиться в Гренландию и Арктику.