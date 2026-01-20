Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после химического выпрямления волос

В Израиле у женщины развилась почечная недостаточность после выпрямления волос

В Израиле у женщины развилась острая почечная недостаточность из-за регулярного выпрямления волос. Об этом сообщает портал newsru.co.il.

В одну из больниц города Кфар-Сава в тяжелом состоянии поступила 38-летняя женщина из района А-Шарон. Пациентке, недавно вернувшейся с процедуры выпрямления волос, которую она делала годами, срочно требовался диализ из-за серьезных проблем с почками.

Пострадавшая рассказала, что почувствовала недомогание еще во время сеанса. Сначала у нее появилась тошнота и боли в животе, затем началась кровавая рвота.

Нефролог Керен Коэн-Хагай сообщила, что к такому состоянию привело отравление глиоксиловой кислотой — опасным веществом, которое используется в средствах для кератинового выпрямления.

У женщины были небольшие ранки на голове, благодаря чему токсин попал в кровь и ударил по почкам. Сейчас состояние пациентки на фоне поддерживающей терапии улучшается.

Ранее молодая россиянка лишилась глаза, неудачно надев линзы.