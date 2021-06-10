Захарова посоветовала Боррелю «бить свои яйца»

Официальный представить российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об омлете, который не приготовить, «не разбив яиц». Об этом сообщает РИА «Новости».

Слова про омлет были сказаны Боррелем в контексте обсуждения санкций против Белоруссии. Тогда глава европейской дипломатии подчеркнул, что санкции ЕС должны быть направлены на белорусских властей, а не на обычных граждан, однако «нельзя приготовить омлет не разбив яиц».

«Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет, бейте свои яйца», — отреагировала Захарова.

Ранее Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. В документе содержится призыв к ужесточению санкций против Белоруссии и к расследованию «роли России» в произошедшем.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Инцидент вызвал международный скандал.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.